Reactia lui Ion Dichiseanu atunci cand a aflat ca Aimee Iacobescu a murit: „Imi pare rau sa aud asemenea veste”

ion dichiseanu

Actrita Aimee Iacobescu s-a stins din viata, veste care a socat o tara intreaga. Artista s-a luptat cu cancerul in ultimii ani si a murit la varsta de 71 de ani.

Ion Dichiseanu si-a exprimat parerea de rau cu privire la moartea actritei.

„Dumnezeu sa o ierte. Nu am avut ocazia sa joc cu Aimee Iacobescu, dar imi pare rau sa aud asemenea veste. Era destul de tanara, 71 de ani. Am jucat insa cu fratele ei, cu multi ani in urma, apoi fugise la Paris. Dumnezeu sa o odihneasca in pace”, a declarat Ion Dichiseanu.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.