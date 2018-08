Reactia lui Liviu Dragnea, despre violentele din Piata Victoriei. „Presedintele Iohannis dovedeste inca o data ca este sponsorul politic al violentei”

Reactia lui Liviu Dragnea, despre violentele din Piata Victoriei. Presedintele PSD, Liviu Dragnea, sustine ca evenimentele violente din Piata Victoriei din seara zilei de 10 august „nu pot fi incadrate in nicio forma de democratie” si considera declaratia presedintelui Klaus Iohannis drept un „un act de subminare a autoritatii statului si un indemn la reluarea violentelor”.

Replica lui Liviu Dragnea vine in contextul in care presedintele Klaus Iohannis a cerut PSD „sa se debaraseze de aceasta conducere nociva, care duce tara spre haos si dezordine' si a condamnat „interventia brutala a jandarmeriei', in timpul mitingului diasporei.

„Evenimentele violente din Piata Victoriei din seara zilei de 10 august nu pot fi incadrate in nicio forma de democratie. Diferentele de opinie nu pot justifica niciodata violenta. E grav ca astfel de acte de agresiune au fost precedate de indemnuri, provocari sau chiar de implicarea directa a unor partide politice din Opozitie.

Cel mai grav dintre toate, insa, este mesajul iresponsabil al presedintelui Iohannis de vineri seara, in care critica interventia jandarmilor, desi acestia si-au facut datoria potrivit legii si au luat toate masurile necesare pentru restabilirea ordinii publice.

Declaratia presedintelui Iohannis este practic un act de subminare a autoritatii statului si un indemn la reluarea violentelor la protestul anuntat pentru sambata, cu scopul vadit de rasturnare a Guvernului actual si inlocuirea lui cu „Guvernul sau', asa cum a mai procedat o data in acest mandat.

Prin aceasta atitudine, presedintele Iohannis dovedeste inca o data ca este sponsorul politic al violentei si al manifestarilor extremiste. Mai mult, prin cererea adresata Parchetului de a ancheta jandarmii, el timoreaza fortele de ordine, asezandu-se cu premeditare de partea grupurilor agresoare, impotriva institutiilor pe care Constitutia ii cere sa le sprijine.

Este regretabil ca o actiune democratica de protest pasnic a fost deturnata si s-a soldat cu numerosi raniti si pagube materiale pentru a servi unor scopuri politice ilegitime.

Institutiile statului trebuie sa actioneze cu fermitate pentru asigurarea ordinii de drept si pentru a-i trage la raspundere pe cei care au provocat violentele. Cu tot respectul pentru manifestantii care vor sa-si exprime pasnic ideile, toata lumea trebuie sa inteleaga ca Romania e un stat de drept, in care domneste legea, iar aceasta lege e impusa prin institutiile consacrate de Constititie.

E inacceptabil ca in fata cladirii Guvernului, in inima Capitalei Romaniei si a statului roman, grupuri organizate, sprijinite de Opozitie si de insusi presedintele tarii, sa atace ordinea constitutionala.

Jandarmii nu apara doar cladirea Guvernului. Ei apara autoritatea, ordinea, statul de drept, institutiile statului, suveranitatea si independenta tarii. Inclusiv dreptul de a protesta liber si pasnic impotriva oricui.

In calitate de presedinte al Camerei Deputatilor si de presedinte al PSD, vreau sa asigur toti cetatenii Romaniei ca Parlamentul nu va ingadui nicio clipa, nimanui, sa dizolve democratia, sa suspende drepturile si libertatile individuale, sa schimbe rezultatul alegerilor si sa rastoarne, prin violenta, ordinea in statul roman.

Institutiile insarcinate cu siguranta cetateanului, cu ordinea publica si cu respectarea legii trebuie sa actioneze cu fermitate impotriva oricaror tentative de violenta publica, alimentata politic sau instrumentata de alte interese de putere.

Fac un apel la toti cetatenii care vor sa manifesteze in continuare: manifestati pasnic. Evitati sa va alaturati grupurilor violente, evitati sa va puneti in pericol propria persoana si pe a apropiatilor. Puterea se castiga prin vot, la urne, ideile se dezbat cu argumente, nu cu pietre, sticle si foc.

Am respectat si voi respecta intotdeauna dreptul constitutional al cetatenilor de a participa pasnic la manifestatii publice. Dar este ilegal ca astfel de manifestatii sa fie folosite si deturnate de unii oameni politici, pentru a schimba prin forta puterea politica legitim constituita.

Romanii nu trebuie sa fie obligati sa traiasca intr-o tara framantata de violenta si dezbinare. Ei au dreptul sa se bucure de beneficiile cresterii economice, de o viata mai buna, de venituri mai mari, de siguranta si liniste, de un viitor mai bun pentru ei si pentru copiii lor', a scris presedintele Liviu Dragnea, pe Facebook.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.