Reactia lui Theo Pasa despre presupusa relatie cu Simona Halep: "E o fata speciala!"

Vazut de tabloidele din Romania drept noul iubit al Simonei Halep,Theo Pasa, tanarul de origine aromana stabilit in SUA, a hotarat sa ofere, pe , o reactie publica fata de aceste informatii. Evident, relatia pe care ar avea-o cu Simona Halep, este negata de la bun inceput. Dupa aceasta noua alarma falsa despre iubirile Simonei Halep, ramane concluzia ca, deocamdata, e inconjurata doar de prieteni... "Buna dimineata. In urma articolelor aparute in spatiul public, doresc sa fac urmatoarele precizari: nu a existat si nu exista o relatie amoroasa intre mine si Simona Halep. Iubesc sportul, am studiat Liceul sportiv si Facultatea de educatie fizica si sport Constanta. Ca atare, sunt un fan ...