Reactia lui Zidane dupa ce Real Madrid a suferit o noua infrangere in Primera Division

Zinedine Zidane, antrenorul echipei Real Madrid, a afirmat ca nu are ce sa le reproseze jucatorilor sai dupa infrangerea suferita in fata Valenciei (1-2), miercuri seara, in campionatul de fotbal al Spaniei, dar a apreciat "ca este un moment complicat, un sezon complicat", relateaza AFP.