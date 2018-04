Reactia medicului care a strans 90.000 de lei pentru batranul batut din Brasov, dupa ce au aparut informatii ca acesta are probleme psihice si e alcoolic

Medicul Vasi Radulescu, care a strans peste 90.000 de lei pentru batranul batut cu cruzime in Brasov, a reactionat la noile informatii aparute in presa. Un barbat, fost angajator al batranului, a facut o serie de afirmatii socante legate de Dumitru Neculai.

Pana in prezent nu se cunosc prea multe lucruri despre Dumitru Neculai, batranul batut cu bestialitate de doi tineri din Brasov. Jean Purice, barbatul la care acesta ar fi lucrat sapte ani, in gospodaria sa din Stupini, a vorbit in presa despre viata lui Neculai. Desi sustine ca ii pare rau ca barbatul a trecut prin asta, el a afirmat ca batranul este alcoolic si ca are probleme psihice. Mai mult, el a spus ca ii pare rau de oamenii care l-au ajutat cu bani, pentru ca vor fi dezamagiti ca au facut acest lucru.

„Ati gresit, domnule doctor. Nu trebuia sa-l ajutati. Este un betivan ordinar. O sa fiti dezamagiti cu totii. Da, a fost batut, e rau ce s-a intamplat, dar nu trebuia ajutat… Mi-a placut foarte mult articolul din Adevarul. E despre nepasare, respingere, abandon. Poate ca domnul D. avea probleme si consuma alcool, dar n-a stat nimeni sa-l ajute in chestiunea asta. L-au dat afara. Nu luptam, ci ne indepartam”, a scris Vasi Radulescu, pe Facebook.

Medicul a mai explicat ca nu a rezultat ca ficatul batranului ii este afectat de alcool, in urma analizelor. Oricum, Vasi Radulescu crede ca reactia normala a tuturor ar fi cea sa ofere o mana de ajutor, indiferent ca omul este alcoolic sau are probleme psihice. De asemenea, el a explicat ca si acestea din urma pot fi gestionate frumos de specialisti si nu inseamna ca un om nu merita ajutat.

„Eu, din punct de vedere medical, nu am vazut un om in sevraj, ci unul calm. Medicul curant mi-a confirmat ca nu are afectare hepatica. Dar sa zicem ca era consumator de alcool. Se poate indrepta, nu trebuie sa ne sperie asta. In material mai apar detalii despre posibile probleme psihice. Iarasi, fugim de asta ca arsi. Suntem la pamant in acest segment. Sa nu oferim ajutor specializat, ci sa stigmatizam repede, sa fugim, sa abandonam. Cele mai frumoase lupte in viata sunt cele date pentru alti oameni. Scuturati-va putin. Nepasarea ucide. Vedem pe cineva cu probleme, nu facem nimic. Abandonam prea usor. Haideti sa facem pana la capat. Fara frica. S-ar putea sa iasa ceva tare frumos. Si e valabil de fiecare data cand langa noi e cineva cu probleme Alcoolismul poate fi scos din ecuatie cu suport adecvat. Afectiunile psihice pot fi gestionate frumos de specialisti. Poate exista cauzalitate intre ele. Si de multe ori exista. Sa punem lupa pe chestiunile acestea si sa le reconsideram. E act de normalitate”, a adaugat medicul Vasi Radulescu.

