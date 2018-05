Reactia postului Pro TV, dupa live-ul cu tanara filmata prizand pe plaja. Ce au facut cu inregistrarea

pro

Prima reactie a Pro TV dupa ce o tanara a aparut prizand o substanta, intr-un live la Stirile Pro TV, a fost sa stearga momentul din inregistrarea.

La solicitarea Paginademedia.ro, postul a venit cu explicatia: „Condamnam cu tarie consumul de droguri, tocmai de aceea inregistrarea acestui moment nu a fost publicata pe platformele online PRO TV.”, au mentionat reprezentantii Pro TV, pentru Paginademedia.ro.

Pozitia integrala a Pro TV, pentru Paginademedia.ro:

„In fiecare an de 1 mai, PRO TV aduce in casele romanilor atmosfera acestei mini vacante cu transmisiuni live din statiunile de pe litoralul romanesc. In cursul zilei de marti, una dintre aceste transmisiuni live a surprins o persoana ale carei gesturi sugereaza consumul de substante ilegale. Condamnam cu tarie consumul de droguri, tocmai de aceea inregistrarea acestui moment nu a fost publicata pe platformele online PRO TV.”

Reamintim ca, marti seara, o tanara a aparut, din intamplare, prizand o substanta, chiar in timpul unui live facut de o jurnalista pe plaja din Mamaia.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.