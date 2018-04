Reactia Rusiei dupa amenintarile lui Trump pe Twitter: ”Pretextul este unul inventat”

Vladimir Putin 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Kremlinul “nu participa la Twitter-diplomatie”, ci mizeaza pe o abordare serioasa in problemele internationale, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al presedintiei ruse, Dmitri Peskov. “Nu suntem participanti ai ‘Twitter-diplomatiei’. Suntem adeptii unor abordari serioase. Credem in continuare ca este important sa nu se faca pasi ce ar putea afecta situatia si asa fragila din Siria”, a spus Peskov. “Suntem in continuare convinsi ca pretextul privind utilizarea de arme chimice in (orasul sirian) Douma este unul inventat si nu poate fi folosit ca motiv pentru actiuni in forta”, a subliniat purtatorul de cuvant al lui Vladimir Putin. Vezi si: ...