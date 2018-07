Reactia stapanei pisicii amendate pentru ca nu avea bilet, intr-un autobuz din Cluj

O femeie a fost amendata intr-un autobuz al regiei de transport, pentru ca tinea in cusca o pisica. si nu un caine. Oricat de absurd suna, s-a intamplat la Cluj unde regulamentul le permite calatorilor sa circule doar alaturi de caini, dar exclude total celelalte animale.

In Cluj-Napoca, sa ai o pisica poate fi destul de costisitor. Asta daca alegi sa folosesti transportul in comun. A aflat, cu stupoare o femeie care isi ducea animalul de companie la veterinar.

"O duc intotdeauna in cusca transportoare tipica, legala pentru siguranta ei si am fost amendata cu 35 lei pe loc, pentru ca in orasul Cluj nu e voie cu pisici pe autobuz", a scris stapana pisicii pe pagina sa de Facebook.

O hotarare de Consiliu Local votata in 2015 stabileste insa doar conditiile in care cainii pot fi plimbati cu autobuzele regiei locale, in schimbul unui bilet, la fel ca stapanii.

Pisicile si celalalte animale nu sunt specificate in niciun document oficial. Iar de la confuzie la amenda n-a fost decat un pas. Femeia n-a cumparat biletul de 2 lei pentru pisica si a primit unul de 35 de lei de la controlori.

Reprezentantii Companiei de Transport spun ca pisica a fost tratata ca un... caine.

Ioan Floriciu, sef control bilete CTP Cluj: "Au voie sa circule doar cainii in mijloacele de transport, in anumite conditii, sa aiba botnita, sa fie curati, sa evite orele de varf, sa fie cel putin un metru intre caine si celalalti calatori."

Tot in Cluj Napoca, locuitorii nu au voie sa tina in locuinta mai mult de doua animale. Cine il i-a si pe al treilea risca o amenda intre o mie si trei mii de lei.

In Bucuresti, in schimb, calatorii care circula cu mijloacele RATB sau cu Metrorex nu sunt obligati sa cumpere bilet pentru animale. Cainii se tin in lesa si cu botnita, iar pisicile, in brate sau in custi de transport.

