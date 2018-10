Reactia stupefianta a lui Mircea Badea, dupa ce a primit sentinta definitiva de la Tribunal

mircea badea

Reactia lui Mircea Badea in urma scandalului cu daunele morale pe care trebuie sa plateasca in urma unei jigniri la adresa unui scriitor. Instanta a stabilit ca moderatorul sa plateasca 25.000 de lei. Mircea Badea a discutat in cadrul emisiunii sale „In gura presei” despre suma datoare lui Florin Toma, scriitorului caruia i-a starpit imaginea.

Decizia de a ajunge in intanta fost data luna trecuta de Tribunalul Bucuresti. Totul s-a petrecut pe 1 februarie a anului 2016, momentul in care Mircea Badea l-a jignit pe scriitorul Florin Toma in propia emisiune a jurnalistului.

Reactie Mircea Badea, sentinta definitiva

Jignirile aduse lui Florin Toma au ajuns sa fie in final pedepsite, spre bucuria scriitorului. De pe 1 februarie a anului 2016 sunt vii presupunerile acestei situatii. Denigrarea operelor lui Florin Toma au fost finele acestei dispute, restul mutandu-se la tribunal. : „…morsa incompetenta…, burdihan mare…opera de trei parale, la propriu…ochii inecati in osanza…Toma slutu’ si uratu’… Toma grosu’ si artagosu’…il sterge la fund cu limba de matase…cand scrii harnelile alea de le scrii…netalentat si prost…”, au fost expresiile folosite acuzatorii la sentinta lui Mircea Badea.

„Onorata instanta, astazi (n.r. – marti), una dintre onoratele instante din Romania, a stabilit ca i-am facut nasoale unuia de care nu a auzit nimeni, scriitor, iti dai seama, de mare succes. Si ma obliga onorata instanta sa ii dau 25.000 de lei, e bine, ca ii am la mine, dar nu cred ca ii dau acum, cred ca s-a culcat. Si ma gandeam acum ca si „Evenimentul zilei” a spus ca trecutul m-a ajuns din urma si o sa fiu ruinat. Cand iti da onorata instanta o decizie stai in picioare”, a fost reactia lui Mircea Badea dupa sentinta definitiva a situatiei dintre el si Florin Toma.

