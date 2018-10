Reactia unui preot profesor universitar dupa referendum: Este momentul de a face uzanta de afurisire, anatema si excomunicare

Preotul Cosmin Santi, cadru didactic al Facultatii de Teologie, din cadrul Universitatii Valahia Targoviste si preot paroh in Viforata, judetul Dambovita, a avut, marti, o reactie vehementa pe Facebook, in urma rezultatului referendumului pentru redefinirea familiei in Constitutie, care nu a fost validat din cauza prezentei scazute la vot.