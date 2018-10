Reactia unui tanar dupa ce a aflat ca iubita lui a murit in masacrul de la liceul din Crimeea

Armen Badalyan si Viktoria Demchuk google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Gest tulburator comis de un adolescent de 19 ani in urma tragediei din Kerci, soldate cu 20 de morti si circa 40 de raniti. La cateva ore dupa ce a aflat ca prietena lui a murit in drum spre un spital din Moscova, ranita grav de bomba care a explodat in liceul din Kerci, Armen Badalyan a sarit pe fereastra apartamentului sau, relateaza RT.com. Viktoria Demchuk, de 17 ani, era una dintre cele mai populare eleve din liceul unde a fost comis masacrul. In momentul tragediei se afla in cantina, unde a explodat bomba artizanala amplasata de atacator intr-un rucsac. Initial doctorii i-au amputat un picior, apoi au trimis-o cu un avion la un spital din Moscova, insa fata a murit pe drum. ...