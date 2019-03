Reactie dura avuta de Calin Popescu Tariceanu: Nu ati inteles nimic, nu intelegeti economia

Calin Popescu Tariceanu1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu a declarat, referitor la imprumutul de 3 miliarde euro facut de Guvern de pe piete externe, ca avand in vedere ca deficitul bugetar este, anul acesta, de 2,76 din PIB inseamna ca datoria publica a Romaniei scade, de vreme ce cheltuielile statului se reduc. „Aveti impresia ca Ministerul de Finante s-a imprumutat ca sa plateasca salariile sau pensiile? Inseamna ca nu ati inteles nimic, nu intelegeti economia. In conditiile in care anul trecut deficitul bugetar a fost aproape 3%, 2,97% din PIB si anul acesta deficitul bugetar este 2,76% este clar ca datoria publica scade, din moment ce cheltuielile statului se reduc. Asta ca sa incheiem discutia ca stat ...