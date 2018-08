Reactie furibunda a lui Trump, dupa ce s-a aflat ca unul din consilierii lui colaboreaza cu FBI: Presa este inamicul poporului

Echipa antrenata de Ladislau Boloni in Belgia, Royal Antwerp, a scos un rezultat foarte bun in compania campioanei en-titre Club Brugge.

Un nou protest va avea loc, in aceasta seara, incepand cu ora 19:00, in Piata Victoriei, din Bucuresti. Citește mai departe...

Urmariti in direct pe site-ul Ziare.com prima infruntare a zilei din Liga 1, din etapa cu numarul 5 a sezonului competitional 2018/2019, dintre FCSB si Sepsi, pe Arena Nationala, cu incepere de la ora 18.

Zeci de fani Backstreet Boys au fost răniţi la un concert al trupei, după ce o furtună puternică a doborât o schelă de metal de la intrarea evenimentului care urma să se desfăşoare în aer liber. (CITEȘTE ȘI: UN CELEBRU LIDER DE PARTID DIN ROMÂNIA ÎȘI RENEAGĂ FIUL, IAR FOSTA IUBITĂ CONTRAATACĂ! I-A CERUT POLITICIANULUI SĂ…) Cel […] The post Zeci de fani Backstreet Boys, răniţi la un concert al trupei, după ce o schelă de metal a fost doborâtă de vânt! VIDEO appeared first on Cancan.ro.