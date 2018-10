Reactie furibunda a sefului CJ la adresa primarului Mihai Chirica in scandalul artificiilor. Maricel Popa acuza distrugerea unui alt monument istoric

Maricel Popa google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Dupa ce a fost acuzat mai mult sau mai putin de imixtiune in anularea focului de artificii de catre primarul Mihai Chirica, presedintele CJ Iasi Maricel Popa a avut si el o reactie in acest sens. Seful CJ sustine ca nu a avut nicio implicare si ii cere edilului sa colaboreze pentru proiectele Iasului si sa lase copilariile. Mai mult, Maricel Popa sustine ca din cauza vibratiilor produse de concert, au ajuns sa se crape peretii la Casa Dosoftei, monument aflat in proces de reabilitare si care este situat foarte aproape de locul unde s-a desfasurat concertul. Citeste si: Mihai Chirica: "De sambata se discuta in Casa Patrata despre interzicerea focului de artificii" In plus, Maricel Popa su ...