Reactie furibunda! Serban Nicolae: Clasarea aia putea fi semnata si de...

Gigi Becali vrea sa transfere un fost dinamovist cotat la 1,8 milioane de euro Gigi Becali încearcă să dea o adevărată lovitură pe piața transferurilor cu un fotbalist care a jucat la Dinamo și are o clauză de reziliere de 1,8 milioane de euro. Finanțatorul vicecampioanei României va încerca în perioada de transferuri din iarnă să-l aducă pe Dorin Rotariu, anunță Prosport

Arabia Saudita. O femeie a fost executata pentru ca l-a ucis pe barbatul care incerca sa o violeze Arabia Saudită a executat o cameristă din Indonezia care l-a ucis pe angajatorul ei, în timp ce acesta o agresa cu intenția de a o viola, decizia provocând revoltă în Jakarta

Zodiile care renunța cu greu la o relație Fie că tu ai avut inițiativa despărțirii, fie că el te-a părăsit, niciodată nu va fi ușor. După atâta timp în care ai împărțit viața la doi, este greu să te trezești deodată singură. Citește mai departe...

Toyota recheama in service 1,6 milioane de automobile Constructorul auto japonez Toyota a anuntat, joi, ca va rechema la service un numar de 1,6 milioane de vehicule vandute in toata lumea din cauza unor probleme la airbag, o noua lovitura pentru cel mai mare constructor auto nipon dupa alte doua retrageri demarate incepand din luna septembrie.

Raluca Pruna: "Este ridicola toata aceasta poveste cu ordonanța de clasare" Fostul ministru al Justiţiei Raluca Prună a afirmat joi, într-o conferinţă de presă, că nu a văzut în dosarul de candidatură al procurorului general Augustin Lazăr nicio ordonanţă de clasare, în opinia sa acest subiect fiind Citește mai departe...

Salamul de Sibiu va fi promovat cu bani europeni in Romania, Spania si Italia Salamul de Sibiu va fi promovat in Romania, Spania si Italia, timp de trei ani, cu ajutorul unui grant european in valoare de 1,5 milioane de euro obtinut de Asociatia Producatorilor de Salam de Sibiu (APSS), iar data de 1 noiembrie va deveni incepand din acest an "Ziua Nationala a Salamului de Sibi ...

Incendiul de la Timișoara A FOST PROVOCAT INTENȚIONAT! Ce spun anchetatorii Incendiul izbucnit la un bloc din Complexul Studenţesc din Timişoara, miercuri seara, a fost pus intenţionat, de o perso ...

Loto 6 din 49. Rezultatele extragerii. Loto 6 din 49, numerele de joi, 1 noiembrie 2018 Loto 6 din 49, rezultatele extragerii. Numerele de joi, 1 noiembrie 2018 – Astăzi, 1 noiembrie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc. Numerele norocoase au fost publicate în acest articol la scurt timp după ce s-au încheiat extragerile de la Loteria Română.

S-au incheiat reparațiile la trecerea la nivel cu calea ferata din Eforie Nord. Anunțul CFR-ului Lucrările de reparaţii la trecerea la nivel cu calea ferată din Eforie Nord au fost finalizate, iar de joi dimineaţă a f ...