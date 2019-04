Reactie MINCINOASA a lui Augustin Lazar, dupa ce un alt detinut politic il acuza ca i-a refuzat eliberarea conditionata

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Augustin Lazar, a reactionat astazi dupa ce un al doilea detinut politic din Penitenciarul Aiud l-a acuzat ca i-a refuzat eliberarea conditionata si a dispus pedepsirea sa din cauza unei poezii. Lazar minte, afirmand ca ca nu avea atributii in domeniul disciplinat in penitenciar, desi exista documente care atesta clar acest fapt. Mai mult, acesta mentioneaza ca apartenenta la comisia de eliberari conditionate nu inseamna ca a fost colaborator al Securitatii. Protest impotriva lui Augustin Lazar: ''Calaul a devenit victima'' ”(...) resping orice afirmatii potrivit carora, in calitate de procuror delegat la Comisia de lib ...