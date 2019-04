Reactie surprinzatoare zeci de profesori ieseni la ministrului Educatiei. Doamna ministru a afirmat ca...

Ecaterina Andronescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Zeci de profesori au reactionat dur la declaratiile ministrului Educatiei, Ecaterina Andronescu, in legatura cu ultimul scandal izbucnit pe tema probelor de Bacalaureat. Va aducem aminte ca, recent, ministrul Educatiei a declarat ca va scoate d '' Daca, in declaratiile recente, doamna ministru s-ar fi oprit la afirmatia: „a fost o scapare si urmeaza sa o remediem”, am fi considerat raspunsul ca fiind acceptabil, chiar si fara prezentarea scuzelor Domniei Sale. Dar doamna ministru a continuat afirmand ca problema se va rezolva, probabil, prin „includerea geografiei, alaturi de alte discipline, la proba de creativitate …”. Includerea geografiei in aceast ...