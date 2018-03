Reactie transanta a prefectului Marian Serbescu la adresa edilului Iasului: "Mihai Chirica nu cunoaste legea"

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In urma unei actiuni a primarului Mihai Chirica de atacare a ordinului emis de prefectul judetului privind incetarea calitatii de ales local a viceprimarului Gabriel Harabagiu, Marian Serbescu a iesit la randul sau cu un punct de vedere. Prefectul judetului a aratat ca nu a facut decat sa respecte legea si ca ordinul respectiv a fost emis in conformitate cu prevederile legislative, in urma solicitarii partidului. Asta dupa ce Primaria municipiului Iasi a atacat la randul ei ordinul prin care viceprimarul Gabriel Harabagiu ramane fara functie. Citeste si: Prefectul judetului a fost dat in judecata de primarul Iasului. Mihai Chirica contesta indepartarea viceprimarului Harabagiu "Inca de la inceput trebuie sa su ...