Reactie uimitoare a lui Gigi Becali: ''Desfiintez FCSB''

Gigi Becali a declarat, sambata, ca face scandal daca FCSB nu invinge cu cel putin 3-0 formatia Dunarea Calarasi, in campionat. El a precizat ca isi desfiinteaza echipa daca va pierde meciul de duminica, informeaza news.ro "Normal, daca luam meciul in serios, trebuie sa batem cu 70-0. Daca nu il luam in serios, mancam bataie, 1-0. 70-0 trebuie sa le dam. Eh, sa nu le dam 70, sa le dam numai 7 fara 0. Daca pe Calarasi ii bate de la 3 in jos, o sa aiba cu mine mare scandal. Sa vedeti ce scandal au ei cu mine daca ii bate de la 3 in jos! Daca ii bate 2-0, maine e scandal mare, o sa vedeti! Nu ca sa jignesc pe Calarasi, dar asta e valoarea lor. Daca ia bataie, desfiintez FCSB. Raman la Pipera, nu mai i ...