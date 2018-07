Reactie vehementa a omului care l-a adus pe Cristiano Ronaldo la Real Madrid: Transferul la Juventus e o greseala istorica!

Ce spune soțul Nicoletei Voica, dupa ce a fost acuzat ca i-a facut avansuri unei cantarețe tinere: ”Ne apropie mai mult acest incident!” Acuzat că i-a făcut avansuri Alinei Stancu, o tânără cântăreață, soțul Nicoletei Voica, Alin Bagiu, se apără. Artista a publicat mai multe fotografii cu mesajele pe care le-a primit de la el. Avansurile ar fi început în urmă cu trei ani, iar la doar o lună după ce Alin Bagiu a devenit soțul Nicoletei Voica, […] The post Ce spune soțul Nicoletei Voica, după ce a fost acuzat că i-a făcut avansuri unei cântărețe tinere: ”Ne apropie mai mult acest incident!” appeared first on Cancan.ro.

Ce suma fabuloasa a strans Trump pentru viitoarea campanie electorala. "Suntem in extaz!" Campania pentru realegerea președintelui american Donald Trump în funcție a strâns peste 88 de milioane de dolari în ultimele 18 luni, conform Comisiei Electorale Federale din Statele Unite, relatează BBC. Suma strânsă până acum îi dă un avantaj considerabil față de orice candidat va avea în alegerile din 2020. Donald Trump a depus actele pentru […]

Cosmin Cernat, la momentul adevarului. Cu cine a ținut prezentatorul de la "Exatlon" in finala Cupei Mondiale. "Eu nu sunt…" Selecţionata Franţei a câştigat al doilea său titlu mondial, după ce a învins echipa Croaţiei cu scorul de 4-2 (2-1), duminică, pe Stadionul Lujniki din Moscova, în finala Cupei Mondiale de fotbal 2018, din Rusia. Cosmin Cernat, prezentatorul de la Exatlon, a dezvăluit care a fost echipa pe care a susținut-o în marea finală. „O […]

Accident groaznic la Iași! Un TIR a intrat intr-un autoturism! Bilanțul victimelor Un accident deosebit de grav a avut loc luni după amiază, la Iași, în apropiere de centrul Providența. Un TIR a lovit un autoturism. Primele informații publicate de jurnaliștii ieșeni arată că o persoană a murit pe loc în urma impactului. Este vorba despre șoferul autoturismului Skoda. Pasagera din autoturism a rămas încarcerată, pompierii făcând […]

Liviu Dragnea a negat ca Guvernul Dancila va da marti o ordonanta de urgenta privind amnistia si gratierea Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a negat, luni, că Executivul ar intenţiona să adopte în şedinţa de marţi o ordonanţă de urgenţă privind amnistia şi graţierea, el afirmând că, într-o discuţie, premierul Viorica Dăncilă şi ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, au infirmat zvonurile în acest sens.

Unul dintre piloții care s-au catapultat dupa accidentul aviatic produs in judetul Bacau va fi operat Cei doi piloţi care s-au catapultat în urma accidentului aviatic produs în judeţul Bacău au fost transportaţi la Spitalul Militar Central „Dr. Carol Davila" din Bucureşti. Unul dintre dintre militari, comandorul Marcel Breşug, va fi operat, anunță Ministerul Apărării Naționale (MApN). Cei doi piloți care s-au catapultat în urma accidentului aviatic de luni, din județul […]

Tudorel Toader, despre proiectele pe coduri: Comisia speciala a Parlamentului a promovat alte doua initiative Ministrul Justiţiei precizează că a elaborat două proiecte de modificare a codurilor, unul în acord cu deciziile CCR, celălalt pentru transpunerea directivelor referitoare la confiscarea extinsă şi prezumţia de nevinovăţie. Toader arată că membrii Comisiei speciale au promovat alte două iniţiative.

Adrian Mititelu a devenit foarte mic! Patronul de la Universitatea Craiova a slabit 45 de kilograme Patronul de la Universitatea Craiova a ajuns de nerecunoscut după ce și-a făcut o operație de micșorare a stomacului și a slăbit astfel, până acum, 45 de kilograme. Unul dintre greii fotbalului românesc, Adrian Mititelu a ajuns piele și os după ce a suferit o operație de micșorare a stomacului. Adrian Mititelu, patronul FC U […]