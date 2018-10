Reactii internationale impartite dupa recunoasterea mortii lui Khashoggi de catre Arabia Saudita

Arabia Saudita a recunoscut in noaptea de vineri spre sambata moartea lui Jamal Khashoggi (foto) pe 2 octombrie, in consulatul sau de la Istanbul, dar a negat orice implicare directa a regatului, relateaza Reuters, care prezinta principalele reactii internationale fata de aceasta noua intorsatura intr-un caz cu repercusiuni in intreaga lume.