Real Madrid merge din nou in finala Champions League, dupa un meci de poveste cu Bayern

Real Madrid s-a calificat in finala UEFA Champions League pentru a treia oara consecutiv, dupa un meci exceptional in fata lui Bayern, scor 2-2 pe Santiago Bernabeu, un meci de poveste, cu reusite de pomina, in care nemtii au luptat pana la ultima picatura de energie.



Golurile au fost marcate de Benzema o dubla in minutele 11 si 46, respectiv Kimmich in minutul 3 si James Rodriguez, in minutul 63.



Inceputul de meci a fost unul nebun, cu un prim sfert de ora in care se marcasera deja doua goluri. Bayern a inceput perfect cu un gol in minutul 3 prin Kimmich, acelasi jucator care marca si in meciul de la Munich pentru 1-0.



Tanarul fundas de la Bayern a profitat de o gafa a lui Sergio Ramos in plin careu, mingea s-a lovit practic de spaniol si germanul a marcat simplu pentru 1-0. Nu s-au bucurat foarte mult nemtii, caci Benzema a egalat in minutul 10, 7 minute mai tarziu.



A centrat superb Marcelo de pe flancul stang, Sule nu l-a tinut prea bine in frau pe Benzema si atacantul francez a reluat perfect in gol, 1-1, cu capul.



Un 1-1 care a ramas pe tabela pana la pauza, dar nu fara alte incidente petrecute, Bayern cerand un penalti chiar inainte de pauza, la un hent clar facut de Marcelo in minutul 45, la o centrare realizata de Kimmich de pe flancul drept, dar arbitrul Cakir nu a putut fi induplecat.



Putem spune ca Real a intrat cu 2-1 inca de la vestiare si acum a venit randul sa povestim una dintre cele mai mari gafe din ultimele sezoane de Champions League. La o faza din primul minut, care nu prevestea absolut nimic, Alaba a pasat in spate calm la Ulreich, acesta efectiv nu a stiut ce sa faca, sa degajeze sau sa controleze cumva balonul, a alunecat, balonul a ajuns la Benzema, care simplu a marcat cu poarta goala unul dintre cele mai hilare goluri marcate vreodata.



Dar nemtii nu au clacat si asa cum ii stim au continuat sa mearga in continuare pe cartea atacului. Au insistat, au atacat, au avut posesia si controlul mijlocului terenului si meritat au egalat prin James in minutul 63. Columbianul a marcat dupa o centrare perfect venita de la Sule pe partea dreapta si, asa cum a promis, nu s-a bucurat la golul marcat, el fiind un jucator imprumutat de Real la Bayern.



De aici, de la 2-2, s-a jucat cu garda jos, ca la box, multe ocazii la ambele porti, multe contre ale ambelor echipe, care s-au lasat cu ocazii importante de gol, Ronaldo de exemplu pentru Real, sau voleul lui Kimmich din plin careu, scos cu greu de Navas.



A fost o lupta de gherila practic intre cele doua formatii, dar Real a fost cea care a rezistat pana la urma, eroic, dar a facut-o, pentru a bifa a treia finala la rand de UEFA Champions League. Doar Juventus dupa anii 90 a reusit sa faca trei finale la rand in cupele europene.



Bayern ramane fara trofeu in Liga Campionilor din 2013, iar in aceasta seara ramane tributara unei gafe enorme facute de Ulreich, dar si unei lipse totale de stralucire a golgheterului Lewandowski, care practic nu se poate lauda cu nicio realizare palpabila.



Real va juca finala pe 26 mai la Kiev cu invingatoarea meciului de maine dintre Liverpool si AS Roma, 5-2 in tur pe Anfield.



