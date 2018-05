Real Madrid, prima finalista a Ligii Campionilor! Performanta uluitoare reusita de trupa lui Zidane

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Real Madrid a terminat la egalitate pe Santiago Bernabeu cu Bayern Munchen, scor 2-2 (2-1 in tur), si s-a calificat in a 3-a finala consecutiva de Liga Campionilor. Real Madrid a rezistat eroic in returul cu Bayern. Raul, ramul, centralul turc si portarul advers au fost de partea madrilenilor in cursa spre al 3-lea trofeu consecutiv al Ligii Campionilor. Benzema, omul hulit de toata lumea, a fost erou in aceasta seara, marcand ambele goluri ale calificarii. Bayern a presat, dar s-a lovit de un Keylor Navas in forma carierei. Au marcat: Benzema '11 '46 / Kimmich '3, James '63 Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. ...