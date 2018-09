Realitatea TV, amendata de CNA cu sume foarte mari!

Postul de televiziune Realitatea TV a fost amendat drastic de Consiliul National al Audiovizualului (CNA). Acestia au decis sa sanctioneze postul de televiziune cu doua amenzi in valoare de zeci de mii de lei. Amenzile vin ca urmare a mai multor abateri de la legislatia audiovizualului.

Postul de televiziune Realitatea TV a fost sanctionat de CNA cu o amenda de 30.000 de lei si cu o alta de 10.000 de lei! Potrivit unui comunicat al CNA, amenda de 30.000 de lei a fost data pentru ca la difuzarea emisiunii „Jocuri de putere”, editiile din 31 ianuarie, 22 si 28 februarie, 10 si 13 martie si 13 mai radiodifuzorul nu a respectat prevederi potrivit carora moderatorii, prezentatorii si realizatorii programelor au obligatia sa nu foloseasca si sa nu permita invitatilor sa foloseasca un limbaj injurios sau sa instige la violenta; orice persoana are dreptul la propria imagine.

Realitatea TV a fost amendata de CNA pentru ca nu a solicitat si opinia celui acuzat in emisiune

La stabilirea sanctiunii CNA pentru Realitatea TV s-a avut in vedere si nerespectarea dispozitiilor art. 40 alin. (2) din Codul de reglementare a continutului audiovizual la difuzarea editiei din 13 martie, care prevede ca ”in cazul in care acuzatiile prevazute la alin. (1) sunt aduse de furnizorul de servicii media audiovizuale, acesta trebuie sa respecte principiul audiatur et altera pars; respectarea acestui principiu presupune conditii nediscriminatorii de exprimare pana la finalul aceluiasi program in cadrul caruia s-au facut acuzatiile. In situatia in care persoana vizata refuza sa prezinte un punct de vedere, trebuie precizat acest fapt”, precizeaza CNA.

Potrivit sursei citate, amenda de 10.000 de lei a fost data pentru nerespectarea de prevederi conform carora toti furnizorii de servicii media audiovizuale au obligatia sa asigure informarea obiectiva a publicului prin prezentarea corecta a faptelor si evenimentelor si sa favorizeze libera formare a opiniilor; in virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie sa respecte mai multe principii, printre care si acela conform caruia informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment trebuie sa fie corecta, verificata si prezentata in mod impartial si cu buna-credinta.

”Raportul de monitorizare a cuprins stirea avand ca titluri ‘Sinecura pentru Constantinescu’; ‘Constantinescu, liber la angajari’, precum si emisiunea de dezbatere ‘Editie speciala’ transmise in data de 15.04.2018”, se mai arata in comunicat.

