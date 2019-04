Realitatea TV intra in FALIMENT! Societatile de presa nu au fost ajutate niciodata de catre niciun guvern de la Revolutie incoace

Realitatea TV Cozmin Gusa google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Realitatea TV, televiziunea lui Cozmin Gusa si a lui Maricel Pacuraru avea datorii imense • Realitatea Media SA avea la sfarsitul lui 2018 datorii la stat de 126.998.858 lei, adica mai bine de 20 de milioane de euro Curtea de Apel Bucuresti a dat o hotarare definitiva in aceasta seara ce va fi trimisa unui judecator sindic cu solutia de intrare in faliment a Realitatea Media, care detine licentele audiovizuale pentru Realitatea TV si Realitatea FM. In urma unui proces pierdut de firma de presa cu ANAF, televiziunea va intra in faliment dupa 8 ani de insolventa, ceea ce este un record absolut. Anuntul a fost facut de Cozmin Gusa, care este si actionar, acesta intran ...