Realizarea de televiziune Dana Chera (fosta Grecu) a nascut o fetița

Reprezentantii Directiei de Protectia Copilului si cei ai politiei locale din Iasi au demarat o ancheta dupa ce o patrula a descoperit un copil cu nevoi speciale a fost tinut in lanturi.

