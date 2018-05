Recție INCENDIARA din Comisia SRI: 'Meleșcanu admite ca Dragnea a incalcat Constituția'. Ce ar urmari liderul PSD prin mutarea ambasadei la Ierusalim

Deputatul USR, Lucian Stanciu Viziteu, membru în Comisia de control al SRI, spune că Liviu Dragnea se află „in plina ofensiva de confiscare a atributelor prezidentiale”. El afirmă că șeful PSD, prin susținerea acordată mutării ambasadei române la Ierusalim, urmărește „sa obtina sprijin extern in chestiunile penale pe care le are”.

„Desi nu o spune direct, domnul Melescanu admite faptul ca Liviu Dragnea a incalcat Constitutia si a preluat din atributele prezidentiale, in momentul in care a asumat, de unul singur, o pozitie privind mutarea ambasadei la Ierusalim. De altfel, PSD si Liviu Dragnea se afla in plina ofensiva de confiscare a atributelor prezidentiale. I-au luat presedintelui numirea la ANCOM, ii iau numirile procurorilor sefi, acum au ajuns sa-i confiste si ultima zona ce era incontestabil la Cotroceni, si anume politica externa”, a declarat Viziteu pentru Ziare.com.

Deputatul a mai spus că Liviu Dragnea se comportă ca un „chelner”.

„Prin astfel de gesturi, Liviu Dragnea arunca in aer diplomatia romaneasca in regiune si risca sa strice relatiile bune cu toti actorii implicati, atat cu Israel cat si cu statele arabe din regiune. Liviu Dragnea se comporta ca un chelner, desi nimeni nu i-a cerut nici macar sa aduca meniurile. El spera sa obtina sprijin extern in chestiunile penale pe care le are, fara sa inteleaga ca nici Statele Unite si nici statul israelian nu pot da cecuri in alb unor persoane condamnate penal si care au alte procese in derulare. Prin astfel de gesturi, Dragnea sacrifica interesul national pentru un iluzoriu succes personal”, crede Viziteu.

„Si mai avem o problema. Dragnea a mintit in Israel atunci cand a spus ca a discutat despre memorandumul de mutare a ambasadei cu toti decidentii de la Bucuresti, caci Administratia Prezidentiala nu a fost implicata in niciun fel. Acest lucru afecteaza pe viitor puterea de negociere a diplomatiei romanesti, caci vom ajunge sa nu mai fim considerati un partener de dialog in care se poate avea incredere”, a mai spus Viziteu.