Receptie de Ziua Europei, la Palatul Cotroceni; Dragnea si Dancila, fata in fata cu Klaus Iohannis

Klaus Iohannis 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Receptie de Ziua Europei, la Palatul Cotroceni. Klaus Iohannis sustine un discurs la Palatul Cotroceni, unde are loc receptia oferita de Ziua Europei. La eveniment vor fi prezenti premierul Viorica Dancila si liderul PSD Liviu Dragnea. Participarea celor doi vine la scurt timp dupa ce presedintele i-a cerut din nou demisia sefei Executivului. In acelasi timp, Calin Popescu Tariceanu a anuntat ca nu va participa, refuzand invitatia sefului statului, motivand alegerea ca presedintele Klaus Iohannis a jignit-o pe Viorica Dancila. UPDATE 13.55: Cabinetul Viorica Dancila a ajuns la Palatul Cotroceni, unde va incepe in scurt timp receptia de Ziua Europei UPDATE 13.45: Mai multi invitati au inceput deja ...