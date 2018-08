Rechizitoriu DNA: Dragnea se comporta ca si cum Insula Belina e a lui

Mihaela Buzarnescu, abandon in turul al doilea al turneului WTA de la Montreal Jucătoarea Mihaela Buzărnescu a abandonat în turul al doilea al turneului WTA de la Montreal (Canada), dotat cu premii în valoare de 2,82 milioane dolari, în timpul meciului cu ucraineanca Elina Svitolina, cap de serie numărul 5. Reprezentanta ţării noastre a suferit o entorsă l ...

Ministrul Transporturilor e frustart, autostrazile inainteaza lent si prost După un bilanţ oficial cât de cât optimist, Ministrul Transporturilor, Lucian Şova, revine cu picioarele pe pământ.

Oscarurile vor avea o noua categorie, ceremonia e scurtata si unele premii vor fi anuntate in pauza publicitara Academia de arte si stiinte ale cinematografiei de la Hollywood a anuntat o serie de schimbari pentru gala premiilor Oscar, precum premiul acordat celor mai populare filme si anuntarea castigatorilor la anumite categorii in pauzele publicitare.

Autoritatile pregatesc masuri disperate: vor sa impuste TOATE animalele salbatice in zonele afectate Ministerul Apelor si Padurilor pregateste un ordin in baza caruia ar urma sa fie impuscate, fara discernamant, toate animalele si pasarile de prada din zonele in care se gasesc mistreti bolnavi de pesta porcina africana. Citește mai departe...

Israelul bombardeaza Fasia Gaza, dupa ce doua rachete au lovit orasul Sderot. Numarul victimelor creste (Video) Avioane militare israeliene au atacat, miercuri seara, pozitii ale miscarii fundamentaliste Hamas, in teritoriul palestinian Fasia Gaza, dupa ce doua rachete lansate de aici au lovit orasul Sderot.

Mihaela Buzarnescu, COSMAR la Montreal. S-a prabusit pe teren si a plans in hohote Mihaela Buzărnescu a suferit o accidentare groaznică la gleznă, în meciul cu Elina Svitolina, de la Montreal. Galeria Foto. Citește mai departe...

