Recital cultural in studioul BZI LIVE! In prim plan managerul Filarmonice iesene, prof. Bujor Prelipcean, alaturi de discipolul sau, Stefan Mereuta - GALERIE FOTO, VIDEO

• Luni, 13 august 2018, incepand cu ora 15.00 si DOAR in lumina reflectoarelor Studioului BZI LIVE a fost programata o editie - dialog provocatoare, incitanta, riguroasa si, intradevar, de colectie! • Orice roman care se respecta, iubeste si admira arta de calitate, muzica clasica si simfonica nu a trebuit sa rateze reintalnirea, IN DIRECT, cu o figura a culturii, artei si muzicii romanesti contemporane, dar mai ales internationale • A fost o abordare proaspata, eleganta si plina de rafinament, o adevarata intalnire spectaculoasa • In prim-planul emisiunii BZI LIVE a fost: prof. univ. dr. Bujor Prelipcean, valorosul virtuoz pe toate meridianele, fondator al unicului si inconfundabilului ...