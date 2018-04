Recital extraordinar, la Ateneu : Marius Batu si Jul Baldovin urca pe scena Ateneului din Iasi!

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Marius Batu si Jul Baldovin urca pe scena Ateneului din Iasi!: Joi, 12 aprilie 2018, ora 19.00. Recitalul acustic promite o calatorie plina de emotie pe care trebuie sa ti-o daruiesti. Bilete pe www.ateneuiasi.ro Drumul lui Marius Batu in muzica folk a inceput in anul 1977, atunci cand alaturi de Eugen Baboi si Dicran Asarian a infiintat celebrul grup Poesis pe scena Casei de Cultura din Constanta. Dupa ce castiga Festivalul Baladele Dunarii, in 1982 se alatura Cenaclului Flacara si vor ramane pana la desfiintarea acestuia in 1985. In septembrie 1996 apare primul album al grupului, intitulat „Cantec soptit” dupa numele celei mai cunoscute melodii Poesis, pe care se mai regaseau piesele Ma plimb calare pe camp, ...