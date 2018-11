Recomandarea medicilor: Cum se prepara bautura care previne cancerul

Din fericire, alunitele rosii nu ridica probleme de sanatate. In cazuri exceptionale, atunci cand sunt localizate la niv...

Organizația Femeilor Democrat Liberale (OFLDE) Constanța, sub conducerea Valeriei Drăniceanu, președinta organizației județene, a demarat acțiunea "Biblioteca pentru toți", potrivit unui comunicat din partea ALDE Constanța. Doamnele din cadrul OFLDE Constanța au strâns, ...

La aflarea veștii triste că jurnalista jurnalista Teodora Mărăcineanu a murit, Ozana Barabancea să izbucnească în lacrimi. În ziua în care tânărei de 25 de ani i s-a făcut rău în sala de antrenamente, vedeta a împărtășit incidentul cu fanii. Deocamdată, ea nu a făcut public niciun mesaj în memoria lui Teo. Ozana Barabancea este […] The post Ozana Barabancea este în doliu. Una dintre persoanele dragi a pierdut lupta cu viața appeared first on Cancan.ro.