Recomandari dure si clare in rezolutia PE impotriva Romaniei, care sa nu lase loc de interpretari Bucurestiului (Document)

Un avion s-a prabusit in judetul Arges, la Topoloveni Poliţia Argeş a transmis în urmă cu câteva clipe faptul că au primit o sesizare referit la un avion de agrement prăbuşit, scrie ziarulargesul.ro ISU Argeş precizează că în accidentul aviatic este implicat unui avion/ planor, cu o victimă conștientă (pilotul a sunat, este ș ...

Controale ale ANSVSA in industria agroalimentara. Ce s-a constatat la Constanta În cursul lunii octombrie 2018 Direcţiile judeţene sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor precum şi a municipiului Bucureşti au efectuat 9.837 de controale în unităţile din industria agroagroalimentară care desfășoară activități în domenii precum: fabricarea produselor ...

Schimbare istorica in Formula 1 Vietnamul va gazdui in premiera un Mare Premiu de Formula 1 in anul 2020, la Hanoi, au anuntat oficial miercuri responsabilii celui mai important campionat din lume rezervat sporturilor cu motor, informeaza Reuters.

Cumparati agende personalizate (P) Intr-o lume in care o tastatura cu ecran tactil este modul preferat de a comunica. Dispozitivele pot face unele lucruri uimitoare. Totusi, pentru noi, oamenii notarea sarcinilor pe hartie este inca de actualitate. Scriitorii, studentii, oamenii de afaceri si oamenii in general mai au inca mai au ...

Indicele ROBOR iși pastraza tendința de scadere Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, și-a păstrat miercuri tendința de scădere, la 3,20%, de la 3,25% marți, urmat și de indicii la 6, 9 și 12 luni. Indicele ROBOR la 6 luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare lei […] The post Indicele ROBOR își păstrază tendința de scădere appeared first on Cancan.ro.

Se intampla la Craiova: trei polițiști, agresați in secția de Poliție Trei poliţişti au fost agresaţi, într-o secţie de poliţie din Craiova, în timp ce încercau să imobilizeze doi bărbaţi ag ...

Romanca de 23 de ani, gasita moarta in Italia! Ce mesaj a postat pe Facebook inainte sa moara Roxana Chelea, o româncă în vârstă de 23 de ani, a fost găsită moartă, în Italia. Tânăra locuia Padova, într-o cameră pusă la dispoziţie de o asociaţie care avea grijă de victimele consumului de droguri. Roxana Chelea a acceptat să fie ajutată de cei de la asociaţia Albignasego, care se ocupă de recuperarea celor care au […] The post Româncă de 23 de ani, găsită moartă în Italia! Ce mesaj a postat pe Facebook înainte să moară appeared first on Cancan.ro.

Ministrul Sanatații: Florin Busuioc a avut parte de cele mai bune ingrijiri la spitalul din Craiova Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a vorbit despre starea de sănătate a lui Florin Busuioc. Actorul a fost operat şi es ...

Oana Lis, mesaj alarmant in noapte: “Nu ma simt bine, sunt…”. Aproapiații s-au ingrijorat și au luat legatura cu ea Oana Lis nu își mai ascunde de multă vreme lupta pe care o duce cu depresia din cauza problemelor de sănătate ale soțului ei, iar noaptea trecută, ea a făcut un apel alarmant pe o rețea de socializare. Postarea ei nu a rămas fără ecou, iar în scurt timp apropiații, dar și fanii săi au […] The post Oana Lis, mesaj alarmant în noapte: “Nu mă simt bine, sunt…”. Aproapiații s-au îngrijorat și au luat legătura cu ea appeared first on Cancan.ro.