Recomandari pentru weekend: Concert Lara Fabian, targ de Florii si cel mai recent film al lui Spielberg in cinematografe

Cântăreaţa Lara Fabian îşi va prezenta, weekendul acesta, cel mai recent album într-un concert la Sala Palatului din Bucureşti, târgul de Florii este deschis la Muzeul Naţional al Ţăranului Român, iar cel mai recent film al lui Steven Spielberg, „Ready Player One”, va avea premiera în cinematografe. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Târgul de Florii are loc în perioada 30 martie - 1 aprilie, între orele 10.00 şi 18.00, la Muzeul Naţional al Ţăranului Român din Bucureşti, iar vizitatorii vor putea cumpăra, între altele, ouă încondeiate, obiecte din lemn, icoane, jucării, instrumente muzicale, mobilier pictat, dar şi cozonaci şi plăcinte. Trupa bucureşteană Robin and the Backstabbers va concerta, vineri, la Hard Rock Cafe. Preţul biletelor este de 49 de lei, iar show-ul va începe la ora 22.30. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Tot vineri, Cargo sărbătoreşte 33 de ani de carieră printr-un concert care va avea loc la Sala Palatului, de la ora 19.00. Biletele pentru acest eveniment au preţuri cuprinse între 45 şi 150 de lei. Cântăreaţa de origine belgiană Lara Fabian va reveni la Bucureşti, sâmbătă, când îşi va prezenta cel mai noul album, „Camouflage”. Ea va susţine un concert la Sala Palatului, de la ora 20.00, iar preţul biletelor este cuprins între 235 şi 400 de lei. Duminică, de la ora 18.00, la Ateneul Român, va avea loc un Concert Extraordinar de Paşte susţinut de Corul Naţional de Cameră „Madrigal – Marin Constantin". Biletele au preţuri cuprinse între 40 şi 120 de lei. Evenimentul reprezintă o tradiţie a Corului, desfăşurându-se, fără întrerupere, de mai bine de jumătate de ...