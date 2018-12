Record absolut pentru o celebra sportiva din Romania

Leonardo Badea Presedinte ASF Distribuie Tweet Facebook E-mail Consiliul ASF a aprobat in cadrul sedintei de astazi transmiterea unei scrisori catre Bursa de Valori Bucuresti (BVB) prin ca ...

Astăzi, în jurul orei 19:45, un bărbat, în vârstă de 69 de ani, fiind sub influența băuturilor alcoolice 0,80 mg/l alcool pur în aerul expirat, a condus un autoturism pe DN 39, banda 1, pe raza localității Tuzla, dinspre Mangalia către Constanţa unde, pe fondul neatenţi ...

Elena Udrea si Alina Bica, incarcerate in Costa Rica, vor ramane in arest preventiv pana

Teo Trandafir a vorbit despre căsătorie. Vedeta de televiziune a mărturisit dacă este sau nu pregătită să ajungă în fața altarului la 50 de ani. Teo Trandafir a trecut în urmă cu şase ani prin al doilea divorţ. La sfârşitul lui 2012, ea a divorţat de fostul rugbist Constantin Iosef, mariajul lor rezistând doar câteva […] The post Teo Trandafir a vorbit despre căsătorie: ”La altar la 50 de ani?” appeared first on Cancan.ro.