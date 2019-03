Record de participare la Olimpiada Nationala de Biologie pentru Iasi! Iata cati elevi ne vor reprezenta

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Record de participare pentru elevii ieseni la Olimpiada Nationala de Biologie. In total, la faza nationala a concursului s-au calificat 27 de elevi ieseni, un lucru care dovedeste calitatea superioara a invatamantului iesean preuniversitar. Intr-o alta ordine de idei, Iasul ocupa locul 1 in tara dupa numarul de participari. In functie de nivelul de studii, Iasul are urmatorii elevi participanti: in clasa a XII s-au calificat un numar de 4 elevi la clasa a XI -a 3 elevi vor participa clasa a X-a: 7 elevi clasa a IX-a 9 elevi clasa a VII-a: 4 elevi Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. record ...