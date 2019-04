Record mondial! A condus aproape 100.000 de kilometri, iar masina i-a consumat doar... 300 de dolari! Afla cum

Wiebe Wakker google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un olandez a terminat, duminica, la Sydney, o calatorie de 95.000 de kilometri cu un automobil electric, destinata sa promoveze acest mod de transport in contextul incalzirii globale, informeaza AFP si Reuters, potrivit agerpres.ro. Wiebe Wakker si-a condus automobilul intitulat 'Blue Bandit', un Volkswagen Golf break pe care l-a convertit intr-un automobil electric, prin 33 de tari, cea mai lunga calatorie efectuata vreodata la nivel mondial cu un automobil electric. Wakker a plecat din Olanda in data de 15 martie 2016 si a avut nevoie de peste trei ani pentru a ajunge in Australia. Calatoria a fost finantata prin donatii, care au contribuit la alimentarea cu electricitate a automobilului ...