Din ce in ce mai multi romani se plang de faptul ca nu au un loc de munca stabil sau ca nu au un loc de munca. De asemenea, angajatorii isi cauta in permanenta forta de lucru proaspata din randul oamenilor seriosi care, indiferent de varsta, isi indeplinesc atributiile. Executive search Romania creeaza o legatura […] Articolul Recrutare personal eficienta si transparenta in Bucuresti apare prima dată în AM Press.