Rectorul TUIASI, moment de bilant. Cum s-a dezvoltat institutia de invatamant superior in timpul mandatului sau

Vineri, 11 mai, de la ora 11.00, rectorul Universitatii Tehnice „Gheorghe Asachi" (TUIASI) din Iasi, prof. univ. dr. ing. Dan Cascaval, isi va prezenta raportul universitatii pentru anul anterior in Corpul T, Rectoratul TUIASI, amfiteatrul T3. Intr-o maniera extrem de deschisa si de lucida, rectorul TUIASI a aratat ca in raportul sau de activitate pe ultimul an sunt prezentate atat lucrurile pozitive, dar si elemente care ar putea fi imbunatatite. Concret, acesta a aratat ca finantarea institutiei de invatamant superior a crescut cu 20% fata de anul trecut, ceea ce o plaseaza pe locul al doilea in tara, dar si din perspectiva banilor care pot fi atrasi pe zona de excelenta in invatamantul superior institutia ieseana ...