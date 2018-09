Rectorul Universitatii Alexandru Ioan Cuza din Iasi a fost prezent la cea mai mare reuniune academica mondiala

conf salamanca 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Rectorul uni. a. cuza iasi prezenta la cea mai mare reuniune academica mondiala. Din Romania, pentru prima data, in plen a avut si un rector al unei unveristati din rOMANIA Lucru extrem de benefic pentru invatamantul universitar din tara. Rectorul celei mai vechi institutii de invatamant superior modern din Romania, prof.univ.dr. Mihaela ONOFREI,a participat in perioada 17-28 septembrie la Universitatea din Salamanca, Spania, unde avut loc cea de-a XXX-a aniversare a „Magna Charta Universitatum”, in cadrul careia s-a desfasurat conferinta „Universitatum - University values in a changing world”. La conferinta au participat, in calitate de invitati de onoare ...