Rectorul Universitatii Politehnica din Bucuresti, Mihnea Costoiu, ale membru in boardul CESAER

Premiera in invatamantul tehnic superior romanesc – Rectorul Universitaţii POLITEHNICA din Bucures, Mihnea Costoiu, ales membru in Boardul Conferintei universitalor tehnice din Europa – CESAER

Este pentru prima data in istoria invatamantului superior tehnic romanesc cand un rector

este ales director in boardul celei mai presgioase asociai a universitalor de inginerie din Europa – CESAER.

CESAER cuprinde cele mai importante instui de invatamant superior tehnic din Europa, fiind infiintata in urma cu 26 de ani.

Zilele acestea rectorul UPB, domnul Mihnea Costoiu, a parcipat la prima reuniune a boardului asociaei, desfasurata la Universitata Stratchlyde din Glasgow, Scoţia.

Reuniunea s-a concentrat pe realizarea unui Manifest, adresat societai europene, actorilor economici, politici, sociali, care subliniaza necesitatea implicarii universitalor in mecanismul evoluei societai.

In cadrul acestui Manifest, rectorul Mihnea Costoiu a propus inierea unui exerciu de

calcul al costurilor pe care le implica programele de educae STEAM (Sciences, Technology,

Engineering, Arts, Mathemacs) la nivel naonal.

Ca mecanism de suport, Mihnea Costoiu susne demararea unei campanii police care are drept scop alocarea unui procent semnificav mai mare din PIB pentru invatamantul superior, care sa fie invest in educae pentru perioada 2018-2019.

Mai mult, rectorul UPB a subliniat necesitatea colaborarii membrilor asociaei CESAER cu mediul de afaceri si sectorul industrial pentru obnerea unor rezultate tangibile la nivel economic si social. In cadrul acestui parteneriat, vectorul fundamental este reprezentat de dezvoltarea competentelor profesionale relevante pentru secolul XXI.

In urma aplicaei depuse in anul 2016, UPB a fost selectata sa organizeze Conferinta anuala CESAER, in octombrie 2018, fiind pentru prima data cand o universitatea romaneasca gazduieste aceasta conferinta.

Conferinta CESAER va face parte din seria de evenimente care va marca anul acesta

implinirea a 200 de ani de existenta a Universitai POLITEHNICA din Bucures.