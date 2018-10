Reducerea deficitului de personal de la Posta Romana, prioritate pentru ministrul iesean al Comunicatiilor

Bogdan Cojocaru google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cea mai mare corectie salariala din ultimii zece ani a fost posibila, la Posta Romana, dupa rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2018, aprobata in sedinta de Guvern din 24 octombrie, a aratat ministrul iesean al Comunicatiilor si Societatii Informationale, Bogdan Cojocaru. Astfel, incepand cu 1 noiembrie 2018, un numar de 13.261 de angajati, 89% dintre ei reprezentand personal operational, vor primi in plus, la salarii, o suma medie de 337 de lei, ceea ce reprezinta o crestere cu 15%, cea mai mare corectie salariala din ultimii 10 ani. "Compania Nationala Posta Romana este o societate strategica la nivel de tara, in care isi desfasoara activitatea peste 24.000 de angajati ...