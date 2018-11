Reduceri bomba de Black Friday!

BZI TS google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Black Friday este un eveniment care preocupa tot mai mult si piata din Romania din ce in ce mai mult, astfel a crescut ca impact cu fiecare an. Magazinele fie ele virtuale sau nu, pregatesc promotii atractive pentru aceasta sarbatoare dedicata clientilor. Fie ca iti doresti o autofiletanta pentru a remedia mici defectiuni ce apar prin casa, sau businessul tau are nevoie de scule si unelte profesionale, Black Friday ofera oportunitatea de a face achizitii la preturi foarte accesibile. Tools Store, magazinul online cu cea mai variata gama de scule, unelte si echipamente a dat startul celor mai importante reduceri din acest an la ora 0:00 și o va tine tot asa pana duminica 18 noiembrie ora 24:00. In acest an s- ...