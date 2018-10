REFERENDUM 2018. Start vot. Peste 700 mii de ieseni sunt chemati la urne pentru modificarea Constitutiei- LIVE TEXT

fotofondreferendum2 1538755054 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sute de mii de locuitori ai judetului Iasi sunt asteptati astazi si maine, 6 si 7 octombrie, la urne pentru a vota articolul de modificare a Constitutiei Romaniei privind redefinirea familiei. In judetul Iasi au fost deschise 736 sectii de votare, dintre care 241 sunt in municipiul Iasi, La urne sunt asteptate 767.385 persoane ce au dreptul sa voteze, locuitori inscrisi pe listele electorale permanente ale judetului Iasi. In plus, cei care nu sunt in locvalitatile de domiciliu sau care sunt din afara judetului Iasi pot vota pe listele electorale suplimentare. In ambele zile, urnele se deschid la ora 7.00 si se inchi la ora 21.00. Iesenii vor avea pe buletinul de vot intrebarea ...