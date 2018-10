Referendum 2018: Sute de politisti vor asigura paza in cele doua zile

referendum 2018 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Referendum 2018: Avand in vedere interesul manifestat de mass-media privind asigurarea de catre I.P.J. Iasi a pazei si protectiei sectiilor de votare cu ocazia referendumului national, Compartimentul de Relatii Publice al I.P.J. Iasi este abilitat sa comunice urmatoarele: Referendum 2018: La data de 02.10.2018, seful Inspectoratului de Politie Judetean Iasi a emis dispozitia privind asigurarea serviciului politienesc pentru paza si protectia sectiilor de votare in cadrul referendumului national pentru revizuirea Constitutiei Romaniei. Astfel, acest serviciu se va asigura in doua schimburi, cu respectarea dispozitiilor legale si procedurale in vigoare. Masurile de paza si protectie institui ...