Referendum. Ce mesaj le-a transmis Arhiepiscopul Tomisului IPS Teodosie crestinilor prezenti la slujba de la Catedrala Sf Ap. Petru si Pavel din Constanta (video)

“Ieri și astăzi ne-au fost pregătite două zile în care să mergem să votăm pentru familia așa cum a întemeiat-o Dumnezeu, bărbat și femeie. Să mergem cu toții. Eu am fost ieri. Care nu ați fost, să mergeți. Este singurul vot nepolitic. Nu a pornit de la nici un politician ci a pornit de la oamenii cu credință care au vrut ca să avem viitor neamul nostru.

Și călugării fac acest vot pentru că în familii se nasc viitori monarhi. De aceea, să nu ne lăsăm înșelați de cei ce spun că este un vot politic. Mulți oameni au fost derutați. Cu treburile fiind ocupați nu au mai înțeles din atâtea vorbe contradictorii. Noi să înțelegem că familia este lăsată de Dumnezeu și de aceea Hristos și-a început misiunea la întemeierea unei familii. Și a făcut din familie biserica cea mică cu adevărat în care arăta că se sălășuiește și a ajutat acelei familii care se întemeia și din familie a făcut întemeierea ei printr-o sfântă taină.



Așadar, cred că, astăzi, Dumnezeu va lumina pe cât mai mulți să voteze pentru familie. Nu-i urâm per cei ce sunt împotrivă. Doamne ferește, cum să îi urăști dacă nu înțeleg. Cine nu înțelege lumina înseamnă că este cuprins de întuneric. De aceea, spune Mântuitorul, umblați până este ziua, că vine întunericul când nimeni nu mai știe unde merge. Cine nu are lumina, și lumina este Hristos, poate umbla în întuneric. Vorbesc cei ce sunt împotriva familiei despre Hristos? Găsesc temei în învățătura lui Hristos? Nicidecum. Atunci cum să le găsim o scuză? Le găsim o scuză și ne este milă. Le găsim scuza că la ei nu a ajuns lumina.



Trebuie să ne sârguim și în zilele următoare ne vom sârgui cât mai mult. Eu i-aș primi să stau de vorbă pe toți cei care sunt nedumeriți cu privire la familie. Pentru că nu vorbim de la noi. Vorbim de cel ce ne-a făcut, ne poartă de grijă și ne însoțește și ne luminează în toate zilele vieții noastre. De aceea rugăm pe bunul Dumnezeu să ne ajute să rămâne țara noastră o familie creștină și să mergem mai departe cu credința, cu biserica și cu toate tradițiile noastre sfinte. Amin.” - este mesajul transmis de Arhiepiscopul Tomisului.