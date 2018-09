Referendum: Cine pierde și cine caștiga

Luni vom afla dacă propunerea de modificare a Constituției trece de Curtea Constituțională. Până atunci, merită să ne uităm la cine va pierde și cine va câștiga. Problema cu o prognoză despre cum va afecta referendumul jucători politici și para-politici este că nu am mai avut un asemenea proces până acum. Totuși, să încercăm.

PSD

Social-democrații sunt cei mai deschiși susținători ai acestui referendum și, teoretic, cei mai afectați de evoluția lui. Un prim efect este dat de buna - sau reaua - desfășurare a scrutinului. S-a întâmplat în acest sens ce am spus într-o postare pe rețelele sociale.

Dacă am fi într-o tara normală as zice asa: PNL, USR si UDMR vor cauta (prin proceduri, comunicare publică, etc) sa paseze pisica moarta la PSD. Ori amână referendumul și se face (a cata oară) de cacao, ori merge înainte și atunci își asuma orice neregularități.

Iar neregularități, zice Expert Forum (EFOR), risca sa fie multe dacă se forțează termenul lui Dragnea.



PSD pare conștient de problemă și va căuta să o remedieze marți prin ordonanță de urgență. Dacă referendum are probleme chiar și așa, ele vor fi decontate de PSD.



Dacă merge bine intervine următoarea provocare: va "trece" propunerea sau nu. Dacă pică, PSD va pierde niște voturi, probabil. Dar mă aștept să fie puține. În definitiv, este singurul partid care susține deschis modificarea. În schimb ar putea pierde mult domnul Dragnea care se află într-o luptă pentru putere în PSD și cu greu își poate permite o nouă pierdere de prestigiu.



Dacă referendumul trece, PSD va câștiga niște voturi. Nu foarte multe, din nou. Oricum am lua-o, pesediștii, acuzați de corupție și cu un președinte care are iubită tânără, nu vor fi văzuți ca un partid al valorilor tradiționale. Mă uit și la justificările susținătorilor Coaliției pentru Familie (CpF) pentru alianța cu PSD: sunt citate pasaje biblice despre cum Dumnezeu acționează prin regii păcătoși.





PNL



Citez aici o analiză a lui Mihai Voicu cu care sunt în linii mari de acord:

Am pierdut pentru multă vreme, dacă nu definitiv, sprijinul electoratului urban, activ și educat, adică al clasei de mijloc pe care avem pretenția că o reprezentăm. Aceștia se vor orienta către USR sau către Cioloș dacă acesta nu o va mai scălda.

Am dat la schimb acest sprijin contra iluziei că vom beneficia de suportul electoratului rural, al pensionarilor și al BOR.

Să le luăm pe rând.

Electoratul rural votează cu primarul punct. Cunosc sute de localități unde, atunci când aveam primar, luam 75% iar atunci când am pierdut primăria sau primarul a trecut la PSD, am trecut peste noapte la 5%. Acest lucru se va vedea la europarlamentare atunci când, în aceste localități, indiferent cât de mult am susține referendumul, tot 5% vom lua.

Sprijinul pensionarilor nu îl putem avea și nu cred că ne putem gândi la asta. Doar un număr mic votează cu noi, din diverse considerente care nu prea cred că țin de referendum.

În sfârșit, BOR va susține în continuare PSD, pentru mai multe motive, cel mai important fiind acela că le dau mai mulți bani, principala valoare după care se ghidează biserica. Unii lideri PNL pot avea relații personale bune cu BOR, însă când vine vorba de partide, aceasta va alege mereu PSD. S-a văzut clar la alegerile prezidențiale și nu numai.

Am putea să sperăm că am captat bunăvoința cultelor neoprotestante conservatoare, însă acesta sunt minoritare și, în plus, vor încerca să ne impună din ce in ce mai mult din agenda lor, interzicerea avortului fiind cert următorul pas. Asta se poate rezolva cu un lider care decide să le ignore pretențiile, așa cum au reușit în trecut doi președinți PNL, nu dau nume.

Nu în cele din urmă, marea pierdere este distanțarea radicală față de Klaus Iohannis și agenda europeană, reformatoare și liberală a acestuia. Dacă USR decide să îl sprijine pe președinte în 2019 am cam îmbulinat-o, deoarece mare parte din imensul capital de simpatie al lui Iohannis se va transfera către aceștia și nu către noi.

Însă nu putem exclude ca unele filiale, în special din Ardeal să iasă din referendum întărite sau cel puțin protejate





USR/ MRI



Ambele vor ieși întărite nu neapărat prin poziția "progresistă" ci mai ales prin faptul că au avut ocazia să arate curaj și identitate și au arătat.





Coaliția pentru Familie



Dacă câștigă referendumul, Coaliția pentru Familie va câștiga prestigiu, voluntari și poate chiar finanțare. Multe dintre acestea vor ajunge direct la organizațiile membre. Este ca la referendumul "Fără Penali" pe tricou e logo-ul campaniei dar coordonatorul de teren cu numerele de telefon ale voluntarilor este inevitabil membru într-o organizație cum ar fi USR sau MRI/Ro 100. Organizațiile menționate mai des în relație cu CpF sunt Pro-Vita (în special focalizată pe lupta contra avortului), Asociația Părinți pentru Ora de Religie (unde numele descrie scopul inițial, între timp atins) și poate chiar Alianța Familiilor din România, reprezentativă în special pentru neo-protestanții din Ardeal. Organizații mai mici, cum ar fi Pro Decizii Informate (în esență anti-vaccin) vor căuta și ele să beneficieze cumva dar nu îmi pot da seama dacă vor avea forța organizațională să capitalizeze ceva din val.



O campanie bună poate aduce o parte din aceste beneficii chiar și dacă nu se întrunește cvorumul





BOR



Situația Bisericii Ortodoxe Române este complicată dar voi încerca să nu lungesc discuția. Un referendum victorios va favoriza și în viitor translatarea în politică a valorilor creștine (sau doar asociate tradiției bisericești). A argumentat în mai multe rânduri că în România conservatorii sunt retrași din politică sau cel puțin procesează tradiția și politica în căsuțe separate ale minții. Statul este pentru ei ceva străin și neplăcut care iți ia impozite și nu îți livrează bunuri publice și, de aceea, conservatorul dorește să îl vadă cât mai puțin prezent în satul sau blocul său. Referendumul ar putea deschide o tranziție a acestui conservatorism ortodox în sfera politică. Va putea gestiona BOR acest val în folosul său sau va fi capitalizat de organizații sau chiar culte mai dinamice? Iată o întrebare la care nu știm răspunsul.





Liberalismul



Liberalismul contemporan este creația lui Viktor Orban și a lui Donald Trump. Până la criza financiară ideile liberale (în sens european) au stat ferm la temelia societăților occidentale: în instituții, în Constituții, în moravuri. De aceea un partid liberal ar fi fost redundant. În definitv atunci când spunem "democrație" spunem "democrație liberală". În timpul și mai ales după criză am văzut asaltul diferitelor mișcări contestatare care au acuzat că globalismul sau cosmopolitismul stau la baza relelor sociale. Regimul lui Viktor Orban, proclamând discursiv "democrația iliberală" a dar brusc un nume mișcării de rezistență la populism. Suntem liberali toți aceia care doresc să evităm alunecarea într-o democrație iliberală. Spun "suntem" deoarece - după cum știți dacă ați mai urmărit această rubrică - personal mă consider un liberal în sensul definit în acest paragraf.



Donald Trump, desigur, a transformat iliberalismul dintr-o problemă europeană într-una globală.





Imagine: The Economist. Caricatura reprezintă lideri politici încercând să se închidă într-o cetate asediată.

Un efect catalizator similar pare să il aibă, incipient, actualul referendum.Oameni afiliați indirect AECR (ultraconservaotri și eurosceptici europeni) sau extrem de dornici să menajeze sensibilitățile conservatoare din organizațiile lor politice sau civice ies în mod deschis împotriva referendumului și pentru boicotul acestuia.

Această agregare nu este fără dificultăți. Pro-occidentalii, până de curând confortabili în siguranța lor că "Europa" va rezolva în mod magic orice probleme culturale se văd acum confruntați cu ipoteza în care populația ar putea să spună nu occidentalizării treptate, chiar dacă asta ne dez-aliniază față de restul UE. Nu este vorba doar de referendum ci de consecințele culturale și politice previzibile pe care acesta la aduce. Mulți dintre ei sunt obișnuiți să vină un "deus ex machina" (Băsescu, Comisia Europeană, evoluția timpurilor) și iată că acuma zeul nu mai vine.





Trăgând linie...



Cineva trebuie să piardă și cineva să câștige că așa este în competiții. Aș zice că, la sfârșitul procesului, partidele se vor dovedi relativ slab capabile să gestioneze problemele ideologice puse de referendum și, în schimb, vor crește în vizibilitate agendele culturale (liberală și ultra/conservatoare) exprimate în afara cadrului de partid. Între partide cele care sunt mai puțin confuze ar putea avea de câștigat puțin dar nu este deloc sigur.