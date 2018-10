Referendum: Presedintele Klaus Iohannis a votat la referendumul pentru familie

Klaus Iohannis google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele Klaus Iohannis a votat la referendumul pentru familie. Seful statului a ajuns la o sectie de votare de la Sibiu, in jurul orei 19.30. Seful statului nu a facut declaratii. Vezi si: UPDATE - ZIUA A DOUA REFERENDUM 2018. Cum se desfasoara procesul electoral la Iasi - LIVE TEXT In judetul Sibiu, prezenta la vot la referendumul pentru familie 2018 a fost, la ora 16.00, de doar 11,27%, sub media nationala. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. presedintele klaus iohannis : (sc_adv_out=window.sc_adv_o ...