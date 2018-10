ReferendumFamilie/ BEC - prezenta la urne: Pana la ora 21,00, au votat 5,72% dintre alegatori

Mesajul șocant al unui preot ortodox, enervat de prezența slaba la referendum Mesaj incredibil al unui preot din județul Neamț supărat, cel mai probabil, pentru prezența scăzută la referendum, scrie Realitatea de Neamț. Citește mai departe...

LIVE Sectiile de votare, goale in prima zi de referendum: prezenta de 5,72%, aglomeratie la urnele mobile si pe listele suplimentare In zilele de 6 si 7 octombrie, in Romania se desfasoara un referendum pentru revizuirea notiunii de familie in Constitutie. Organizarea referendumului costa 163,712 milioane de lei (aprox. 35.000.000 de euro), iar cei care participa trebuie sa raspunda la intrebarea "Sunteti de acord cu legea de rev ...

Bloc cu opt etaje din Galati, in pericol din cauza unei fisuri de aproximativ 10 metri in asfalt O fisura de aproximativ 10 metri lungime si de cativa centimetri latime a aparut pe o alee din apropierea unui bloc cu opt etaje din Galati, oamenii fiind ingrijorati ca imobilul ar putea fi in pericol, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Cand se anunta primele exit-poll-uri oficiale. Ce s-a intamplat sambata la vot Primele exit-poll-uri oficiale vor fi anunţate duminică, la ora 21.00. Referendumul este valid dacă prezenţa la vot este de 30 la sută, iar 25 la sută din cei care participă votează „Da”. Prezenţa la vot la referendumul de modificare a Constituţiei în sensul redefinirii familiei era de 5,72 la sută, numărul votanţilor fiind de 1.046.583 […] The post Când se anunţă primele exit-poll-uri oficiale. Ce s-a întâmplat sâmbătă la vot appeared first on Cancan.ro.

Luminița Solcan a îngrozit o lume întreagă în urmă cu 13 ani, atunci când ucidea, cu sânge rece, un preot, în Franța. A făcut-o de față cu peste 2.000 de oameni, iar unii dintre ei au imobilizat-o și au predat-o Poliției, care a sosit rapid la locul incidentului. Criminala a ajuns la Spitalul de

"Inghițitoarea de flacari" și-a dat sutienul jos, iar imaginile +18 au ajuns la noi! Daniela Dumitru este una dintre cele mai arătoase blonde din

Irina Rimes, cântăreața din Republica Moldova care s-a impus destul de repede în industria muzicală românească, ajungând să fie jurată la "Vocea" PROTV-ului, are o „soră" celebră care lucrează în trustul Antenelor.

BREAKING | Victorie pentru Trump in Senat. Judecatorul Brett Kavanaugh a fost confirmat pentru Curtea Suprema de Justitie Senatul Statelor Unite s-a pronunţat sâmbătă în favoarea numirii la Curtea Supremă de Justiţie a judecătorului Brett Kavanaugh, acuzat de o agresiune sexuală comisă în anii 1980.