Referendumul este despre nevoia de siguranta a majoritatii, care e bulversata din toate punctele de vedere (preotul Constantin Necula)

Consilierul de imagine al Mitropoliei Ardealului, preotul Constantin Necula, afirmă că referendumul din 6-7 octombrie este despre "nevoia de siguranţă a majorităţii, care e bulversată din toate punctele de vedere" şi că "nu are nicio legătură cu politicul".

"Referendumul este despre nevoia de siguranţă a majorităţii care este bulversată din toate punctele de vedere, care este afectată de marele marasm politic în care trăim, de trădarea multora dintre idealurile sociale prin care unele partide şi-au făcut intrarea în viaţa lor "intimă" şi despre modul în care se gestionează la ora actuală o imagine. (...) Nu are nicio legătură cu politicul. Am spus-o şi o repet, dacă mă cunună un primar PSD, la cununia civilă, nu înseamnă că sunt pesedist de a doua zi", a declarat, pentru Agerpres, preotul Constantin Necula.



El consideră că a merge şi a vota la referendumul pentru redefinirea familiei înseamnă de fapt a arăta că "îţi iubeşti aproapele şi a spune că uneori nu e OK cum gândeşte".

"E posibil să ne înrăiască (referendumul n.r.), dar eu sper, nădăjduiesc în toată inima, în dragostea creştinilor pentru Hristos. Să citească şi "Imnul iubirii", nu doar partea de morală. Vreau să le atrag atenţia şi celor care ne acuză de moralism: da, Biserica este moralistă, că nu are cum să fie altfel, că nu este nici desene animate, nici sindicat, dar ceea ce face, o face cu adâncă evlavie şi cu mare dragoste faţă de oameni. Poate că nu ar fi rău dacă aţi asculta rugăciunile Liturghiei şi dacă aţi vedea că atunci când spunem 'pace tuturor', o spunem tuturor, nu o spunem pe segmente sociale. Nu ne adresăm numai unui anumit target de populaţie, ci ne bucurăm că Hristos ne are de partea lui de fiecare dată", a declarat Constantin Necula.



Preotul Necula spune că "toleranţa nu este întotdeauna iubire".



"Toleranţa nu este întotdeauna iubire. Şi părinţii care au tolerat prea multe copiilor lor ştiu că e aşa. Profesorii care au tolerat prea multe colectivelor educaţionale ştiu că e aşa. Noi, ca votanţi, când am tolerat partidelor de toate, ştim ce înseamnă asta", a mai afirmat Necula.



El spune că votul de la referendum reprezintă un mesaj.



"Biserica ştie ce are de spus de 2.000 de ani, e un exerciţiu pe care îl face şi atunci când este atacată, ştie să-l rabde şi în cucernicie să îşi transforme frustrările în iubire (...) Cred personal că a ieşi la referendum înseamnă, de fapt, a-ţi iubi aproapele şi a spune că uneori nu e OK cum gândeşte", consideră Constantin Necula.



Preotul sibian spune că fiecare poate să facă ce vrea în zilele scrutinului, dar că "asta nu înseamnă că înaintea lui Dumnezeu vom fi nevinovaţi".



"Un om poate să pună ştampila pe "Da", poate să pună pe "Nu", poate să stea acasă, poate să facă ce vrea el. Asta nu înseamnă că înaintea lui Dumnezeu vom fi nevinovaţi. E o judecată mult mai presus decât aceea a referendumului şi a noţiunii populare. Nu este cel mai greu moment din istoria noastră, în mod cert", a mai declarat Constantin Necula.



Potrivit lui Constantin Necula, ortodoxia este "extrem de liberă", iar ''inteligenţii care analizează spălarea pe creier din Biserica Ortodoxă'' ar trebui să ia seama că totuşi Biserica ''este un pic mai deschisă decât cred ei şi mult superioară multora din sursele de informare de care dispun ei".



"Mi-am văzut poporul gândind, arătând o dată în plus că Ortodoxia este extrem de liberă. Uite, le propun un joc inteligenţilor care analizează spălarea pe creier din Biserica Ortodoxă, să analizeze că în Biserica Ortodoxă unii dintre credincioşii noştri nu sunt de acord cu referendumul, îl leagă de diferite noţiuni politice, în niciun caz de cele morale. Poate ar fi bine să ia seama că biserica asta este un pic mai deschisă decât cred ei şi mult superioară multora din sursele de informare de care dispun ei. Am auzit de câţiva ani cum Biserica este împotriva familiei monoparentale. Şi le explic, le spun de fiecare dată, Hristos trăieşte într-o familie monoparentală. Văduvia este instituţie în Biserica Ortodoxă, chiar dacă ei nu o văd, că nu practică biserica, le spun încă. Văduvele dispun de o serie de ajutoare din partea Bisericii. Acum au început să scoată pe masă tot felul de probleme ale violenţei în familie. Uite, Mitropolia Ardealului a avut inclusiv cu A.L.E.G. un parteneriat prin care am încercat să educăm pe preoţi, cum să întâmpine şi cum să îşi vadă de treabă, inclusiv din acest punct de vedere. Nu ne luaţi de proşti, că nu suntem", arată Constantin Necula.



El adaugă că a spovedit persoane provenind din rândul minorităţilor sexuale, iar Biserica este prima instituţie din România care le-a asigurat acestora asistenţă psihologică.



"La spovedanie, da. La împărtăşanie, mai greu, dar la spovedanie în mod obişnuit şi nu e niciun fel de secret din asta. Deocamdată, singura instituţie oficială din România care a asigurat, instituţie vorbim acum nu ONG, care a asigurat înainte de a exista ONG-urile, asistenţă psihologică pentru situaţiile de genul acesta, a fost Biserica (...) Ei au nevoie să fie ascultaţi în primul rând. Poate i-am temperat şi le-am spus că în niciun caz nu se va schimba nimic din statutul lor. Îi aud pe foarte mulţi că ne vom băga în patul lor. Nu e cazul. Eu zic să fim temperaţi", consideră părintele Necula.



Referendumul privind redefinirea familiei va avea loc pe 6 şi 7 octombrie, între orele 7,00 şi 21,00. Întrebarea care le va fi adresată cetăţenilor şi la care aceştia trebuie să răspundă cu "da" sau "nu" va fi: "Sunteţi de acord cu Legea de revizuire a Constituţiei României în forma adoptată de Parlament?".